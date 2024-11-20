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В Германии клад с тремя тысячами древнеримских монет озадачил археологов

В Германии нашли клад с тремя тысячами древнеримских монет

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GDKE RLP, Landesarchäologie Koblenz/mymodernmet

В Германии возле общины Хершбах в районе Вестервальд нашли клад с тремя тысячами древнеримских монет, который озадачил археологов. Об этом сообщает портал My Modern Met.

«Археологи не понимают, почему тайник был обнаружен в горах Вестервальда, поскольку в этом районе не было никаких известных германских поселений», — отмечает издание.

Специалисты отмечают, что место, где нашли клад, находилось на удалении как от Римской, так и от Галльской империй. Вероятно, они были захоронены в начале 270-х годов.

В ходе раскопок извлекли около 2940 монет и свыше 200 декоративных серебряных фрагментов, которые находились внутри керамического горшка, застрявшего между двух камней.

«К сожалению, артефакты плохо сохранились, что сделало процесс идентификации сложным и длительным», — говорится в публикации.

Удалось правильно идентифицировать только 100 монет. Самые старые монеты изображали римского императора Гордиана III (правил в 238–244 годах нашей эры), а самые новые — галльского императора Викторина (правил в 269–271 годах нашей эры).

18 ноября сообщалось, что в Польше отец и сын нашли 17 серебряных монет XVI века, стоимость которых может достигать $120 тысяч. Самая старая монета датируется 1587–1564 годами, а самая молодая — 1641 годом. Некоторые из монет были отчеканены в различных государствах, включая Австрию и Саксонию.

Ранее в Турции обнаружили крупный клад с серебряными монетами.

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