Многие уехавшие из новых регионов России украинцы возвращаются обратно

Значительная часть украинцев, покинувших свои дома в период боевых действий, хотят вернуться обратно в регионы, вошедшие в состав России. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Издание делит «возвращенцев» на несколько категорий. Есть те, кто искренне скучает по родине. Другие хотят закрепить за собой право собственности на свои квартиры по российским законам, с тем чтобы потом их можно было продать. Третьи, если жилье разрушено, рассчитывают подать документы на компенсацию. Число таких людей в любом случае измеряется тысячами.

В некоторых городах — например, в Мариуполе, который активно восстанавливается, — цены на квартиры сейчас вдвое выше, чем были до начала конфликта, так что желание не потерять жилье вполне объяснимо.

Часть беженцев думают о переезде в Россию с тем, чтобы остаться здесь навсегда. Многие из них имеют востребованные на рынке труда специальности.

Тенденцию признают и украинские власти. 24 ноября депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, вошедших в состав Российской Федерации, вернулись домой с Украины, где они находились в качестве временно перемещенных лиц.

Ранее на Украине спрогнозировали, сколько человек покинет страну за 2024 год.