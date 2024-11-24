В Раде раскрыли число людей, вернувшихся с Украины в новые регионы России

Около 150 тысяч беженцев с Мариуполя и других территорий, вошедших в состав Российской Федерации, вернулись домой с Украины, где они находились в качестве временно перемещенных лиц. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко.

Он заявил, что, согласно подсчетам украинских властей, в Мариуполь вернулись примерно 67-70 тысяч человек. По словам парламентария, данные цифры являются «ужасными» для Киева.

Также он отметил, что на подконтрольной Украине территории временно перемещенным лицам из числа жителей Донбасса и Новороссии не оказали «должной помощи». Им не предоставили жилье, социальную поддержку, компенсации, работу, сказал Ткаченко.

Депутат добавил, что украинские работодатели относятся к этой категории перемещенных лиц скептически и предлагают им низкооплачиваемые должности.

В ноябре советник назначенного Киевом так называемого мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, которые уезжали на территорию Украины, уже вернулись обратно в город.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав России. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.