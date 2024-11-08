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На Украине спрогнозировали, сколько человек покинет страну за 2024 год

НБУ: до конца 2024 года Украину покинут 500 тысяч жителей страны

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Gleb Garanich/Reuters

Количество уехавших с Украины людей по итогам 2024 года составит около 500 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете Национального банка Украины (НБУ).

Банк ранее прогнозировал, что по итогам года с Украины выедут около 400 тыс. человек, однако ухудшил свои оценки.

По данным регулятора, в 2025 году страну могут покинуть еще 200 тысяч человек. При этом в следующем году не предвидится возвращения ранее выехавших из страны украинцев.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к уехавшим согражданам с призывом возвращаться в страну и подписывать контракт с ВСУ. По его словам, миллионы беженцев уехали из страны, однако сотни тысяч вернулись, чтобы «защищать свою страну».

В ООН сообщали, что около 10 млн украинцев были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Примерно 6,3 млн уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион Украины.

Ранее в Раде решили наказать уехавших с Украины депутатов.

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