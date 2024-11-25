За один день произошло сразу пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100

В воскресенье, 24 ноября, произошло сразу пять авиационных инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Утром экипаж лайнера авиакомпании «Азимут», следовавшего из Уфы в Красноярск, перед снижением доложил диспетчерам о низком уровне жидкости во второй гидросистеме и запросил остановку на взлетно-посадочной полосе (ВПП) после посадки, а также буксировку с помощью тягача. При этом пилоты не объявляли аварийную ситуацию.

Вечером экипаж рейса Санкт-Петербург — Москва столкнулся с той же проблемой. На высоте 10 тысяч метров в кабине пилотов на дисплее предупреждений высветилось сообщение о низком уровне гидрожидкости во второй гидросистеме. Командир самолета решил продолжить полет в пункт назначения. При этом он запросил тягач для буксировки после посадки. Борт благополучно сел и самостоятельно зарулил на место стоянки.

Через 2,5 часа SSJ-100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту турецкой Антальи. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту было 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали.

Остальные два авиаинцидента случились около полуночи. В 23:42 в аэропорту Сочи Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings во время разбега по ВПП прервал взлет из-за возникшей неисправности. Через шесть минут при заходе на посадку в петербургском аэропорту Пулково в кабине экипажа другого SSJ-100 появилось сообщение о поломке конструкции шасси. Пилоты сообщили о проблеме и увели воздушное судно на второй круг. В аэропорту объявили тревогу. Самолет успешно приземлился, после чего самостоятельно освободил ВПП с использованием дифференциального торможения колес основной стойки шасси. Уже на рулежной дорожке экипаж запросил тягач для буксировки на место стоянки.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами сел на реку.