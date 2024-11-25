Богомаз рассказал о запрете фейерверков на новогодних мероприятиях.

Новогодние мероприятия в Брянской области пройдут с ограничениями, больших гуляний не будет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что мероприятия в Брянске будут те же самые, что и в прошлом году. Они пройдут с ограничениями, учитывая режим контртеррористической операции, действующий в регионе.

Богомаз подчеркнул, что в Брянской области будет запрещен запуск фейерверков и салютов. Губернатор добавил, что в регионе есть службы, которые будут отслеживать использование пиротехники, а в случае ее запуска — «накажут».

21 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что власти региона решили не проводить массовые мероприятия в новогодние праздники в знак поддержки бойцов специальной военной операции на Украине.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин до этого заявил, что во время новогодних праздников большинство россиян планируют отправиться в путешествие по стране. Возглавляет тройку самых востребованных у туристов направлений Краснодарский край.

Ранее россияне рассказали, что планируют дарить на Новый год.