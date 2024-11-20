Россияне рассказали, что планируют дарить на Новый год

Самые популярные категории подарков на Новый год — электроника, косметика и подарочные сертификаты. 69% обязательно воспользуются скидкой на подарок, если она будет, а 40% всегда ждут «черную пятницу», чтобы забронировать путешествие. Это показало исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, большая часть расходов россиян в новогодние праздники уходит на подарки — более трети респондентов (36%) отметили это как самую большую трату. Еще треть (32%) указали, что они больше всего тратят на покупку продуктов и напитков для новогоднего стола, а 18% выделили путешествия как самую большую статью расходов.

Самыми популярными категориями подарков на Новый год стали: электроника (40%), косметика и парфюмерия (39%) и подарочные сертификаты (36%). Почти треть респондентов (30%) планирует дарить одежду или аксессуары, 25% хотят порадовать своих близких ювелирными украшениями, а 11% выбирают в качестве презента поездку в путешествие.

Большинство (67%) закладывают на подарок до 10 тысяч рублей, еще 16% планируют потратить от 10 до 20 тысяч рублей. Некоторые респонденты отметили, что готовы потратить на презент близкому от 20 до 30 тысяч рублей или от 30 до 50 тысяч — такой вариант выбрали 8% и 7%, соответственно. Лишь 3% готовы к расходам в размере более 50 тысяч.

При этом россияне активно пользуются различными скидками и акциями при покупке подарков на Новый год, ведь осень — это сезон распродаж. Большая часть респондентов (69%) отметили, что обязательно воспользуются скидкой на подарок, если она будет, еще 16% признались, что они специально ищут подарки на распродажах. Лишь 14% опрошенных не обращают внимание на акции и только 1% принципиально не покупают подарки по скидке.

40% россиян ждут «черную пятницу», чтобы выгодно забронировать путешествие

В рамках опроса эксперты Отелло узнали у жителей страны, как они относятся к «черной пятнице» и используют ли подобные акции при бронировании путешествий. Так, оказалось, что 62% респондентов всегда ждут «черную пятницу», чтобы получить дополнительную выгоду во время шопинга. При этом 22% опрошенных не верят, что в период распродажи действительно можно сэкономить, а 16% ответили, что им все равно.

Интересно, что по вопросу применения скидок и акций для бронирования путешествий мнения россиян разделились — 60% предпочитают резервировать поездку заранее, независимо от распродаж, однако 40% отметили, что всегда ждут скидок, чтобы забронировать путешествие.

Среди тех, кто активно использует различные акции при бронировании путешествий, больше половины (51%) отметили, что им удавалось сэкономить 20-30% стоимости проживания благодаря «черной пятнице». Некоторые респонденты рассказали, что у них получалось снизить итоговую стоимость на 40-50% или более — 9% и 3% соответственно. При этом 13% россиян не заметили существенной экономии во время распродажи.

Самыми предпочтительными форматами скидок/бонусов на бронирование проживания оказались кешбэк рублями (65%) и промокод на скидку (52%). Заметно меньшая доля респондентов предпочитает копить баллы/мили (23%) или получать кешбэк баллами в программе лояльности (17%).

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