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В Крыму отказались от массовых мероприятий на Новый год

Аксенов заявил, что в Крыму на Новый год не будет массовых мероприятий

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что власти региона решили не проводить массовые мероприятия в новогодние праздники в знак поддержки бойцов специальной военной операции на Украине.

«В период новогодних праздников проводить в Крыму массовые мероприятия не планируется», — написал он.

По его словам, Новый год в регионе пройдет «очень скромно», «так же, как бойцы проводят его на фронте.

«Это будет являться элементом поддержки наших ребят», — отметил он.

Аксенов добавил, что приоритетом властей остается безопасность жителей Крыма.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин до этого заявил, что во время новогодних праздников большинство россиян планируют отправиться в путешествие по стране. Возглавляет тройку самых востребованных у туристов направлений Краснодарский край.

Ранее россияне рассказали, что планируют дарить на Новый год.

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