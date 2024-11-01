Стало известно, куда отправятся россияне на новогодних праздниках

Во время новогодних праздников большинство россиян планируют отправиться в путешествие по стране. Возглавляет тройку самых востребованных у туристов направлений Краснодарский край, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин Общественной Службе Новостей.

Лидер рейтинга обогнал Москву в основном благодаря возможности покататься на лыжах и сноубордах – наибольшим спросом пользуется Красная Поляна. Столица сместилась на второе место рейтинга, а третье традиционно занял Санкт-Петербург.

Следующими после тройки лидеров по популярности у туристов идут Казань и Крым, рассказал Барзыкин. Также, по его словам, на новогодних праздниках будут востребованы Калининградская область, Великий Устюг и Золотое кольцо. Многие выбирают отдых в санаториях – в зимний сезон спрос на него тоже растет.

«В целом, несмотря на все экономические и прочие нюансы, наблюдается рост и бронирований, и продаж. Поэтому можно сказать, что прогноз Минэкономразвития в 91 миллион туристов за текущий год, конечно же, будет выполнен», — отметил турэксперт.

Что касается зарубежных направлений, то традиционной самой востребованной остается Турция, а также Египет и Арабские Эмираты. В топ выходит и Юго-Восточная Азия – в первую очередь, Таиланд и Китай.

Напомним, исследователи провели опрос и выяснили, что предстоящий Новый год в путешествии проведет каждый десятый житель России, причем большинство будут ездить по стране. Более половины жителей страны (56%) планируют встречать праздник дома или на даче.

Ранее в России назвали пять перспективных направлений внутреннего туризма.