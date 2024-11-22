СМИ: Германия секретно готовится к войне с Россией

Германия разработала секретный 1000-страничный «Оперативный план Германии» по подготовке к возможному крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным СМИ, в документе перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые имеют стратегическое значение и нуждаются в охране. Авторы плана исходят из того, что в случае конфликта на восточном фланге НАТО Германия стала бы перевалочным пунктом для сотен тысяч военных альянса, которых нужно будет переправить в Восточную Европу.

В статье отмечается, что немецкие военные не считают план завершенным и называют его «живым документом», открытым для внесения правок.

До этого FAZ писала, что немецкие военные в ФРГ начали проводить с представителями бизнеса разъяснительные беседы на случай военного конфликта с Россией в соответствии с вышеупомянутым планом, содержащим инструкции к действиям в случае обороны страны или сдерживания российского маневра на восточном фланге НАТО.

На встрече, которую провела торгово-промышленная палата Гамбурга, подполковник и глава регионального командования Гамбурга Йорн Плишке потребовал от компаний дополнительно обучить вождению грузовика пять человек на каждую сотню сотрудников.

15 января газета Bild сообщала, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Ранее в ФРГ назвали шаг, который станет объявлением войны России.