Юрист объяснил, что изменится после увеличения штрафов за езду без ОСАГО

Предполагаемое увеличение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО может изменить отношение водителей к страхованию. Такое мнение в интервью RT высказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс.

«Если сейчас многие предпочитают рисковать, поскольку штраф относительно невелик и его можно оплатить с 50%-ной скидкой, то новый размер взыскания заставит задуматься о целесообразности такого поведения. Стоимость годового полиса ОСАГО может оказаться более выгодной альтернативой», — отметил Адамс.

При этом, по его словам, необходимо совершенствовать систему контроля за наличием ОСАГО, а также обеспечить удобные способы оформления страховки.

25 ноября «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил, что в РФ захотели в шесть раз увеличить штрафы за передвижение без ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что без полиса ездят от 7 до 10% водителей, или от 2,5 до 3,6 млн человек. По данным издания, в Госдуме предложили увеличить размер взыскания за езду без указанного документа с 800 рублей до 5 тысяч. Инициативу поддержали в правительстве РФ и МВД.

Ранее россиянам рассказали, как добиться ремонта по ОСАГО от страховщика.