Штраф за отсутствие ОСАГО для российских водителей может увеличиться в разы

В РФ захотели в шесть раз увеличить штраф за передвижение без ОСАГО, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что без ОСАГО ездят от 7 до 10% водителей, или от 2,5 до 3,6 млн человек.

По данным издания, в Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса с 800 рублей до 5 тысяч. Инициативу поддержали в правительстве РФ и МВД.

Однако некоторые эксперты выступили против инициативы, так как использовать камеры для проверки наличия у водителя полиса можно будет не раньше осени 2026 года. При этом с 1 марта 2025 года ГИБДД перестанет проверять полисы при регистрации автомобилей.

До этого юрист Михаил Салкин рассказал, что водителя могут лишить прав при наличии задолженности по алиментам.

По его словам, закон об исполнительном производстве разрешает также приостановить действие водительского удостоверения, если есть задолженности по возмещению вреда здоровью, причиненного преступным путем.

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