Пассажиры горевшего в Анталье SSJ-100 вместо эвакуации пытались забрать ручную кладь

Некоторые пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после аварийной посадки и во время пожара в аэропорту Антальи пытались забрать ручную кладь, что затрудняло выход из лайнера пассажиров с последних рядов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала пассажир рейса Алина Яджак.

«Люди стали брать ручную кладь, стоять в проходе. Мы с сыном сидели на 15-м ряду из 20, и мы просто пробежали, проталкивались, чтобы растолкать тех, кто брал ручную кладь», — заявила женщина.

По ее словам, на борту произошло столпотворение. Яджак сказала, что в итоге она и ее сын спустились по надувному трапу, который был только в передней части воздушного судна. Снаружи их встретили сотрудники аэропорта.

«Мы выбежали в поле, были раздеты, мы бегали в поле, чтобы подальше отойти от самолета, чтобы он не взорвался. В поле были люди с детьми, мой сын отдал кому-то куртку, чтобы человек согрелся», — добавила женщина.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что при возгорании российского самолета в Турции у пассажиров сгорел багаж.