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Силовики проверили стройплощадки Петербурга и вручили повестки 40 рабочим

РИА: в Петербурге силовики вручили повестки 40 рабочим на стройплощадках

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Военные следователи СК РФ при поддержке силовых органов провели на стройплощадках Петербурга и Ленинградской области проверки и выявили более 40 человек, вступивших в гражданство России и не поставленных на воинский учет. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо следователей в акции участвовали представители Росгвардии, военной полиции, военного комиссариата и миграционной службы полиции. В целом были проверены более 300 человек.

«В отношении 40 лиц организована работа по постановке на воинский учет и уточнению данных, вручены повестки для прибытия в военные комиссариаты районов Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

1 ноября в России начал функционировать реестр с электронными повестками в армию. С этого дня стартовал второй этап внедрения Единого реестра воинского учета. В реестр призывников будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например, при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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