В России запустили реестр с электронными повестками в армию

В России с 1 ноября начал функционировать реестр с электронными повестками в армию. Об этом сообщается в постановлении правительства.

То есть, с этого дня стартовал второй этап внедрения Единого реестра воинского учета.

На первом этапе, с 27 апреля по 31 октября, Минцифры должно было создать систему и передать ее Минобороны. Специалисты оборонного ведомства будут загружать в реестр сведения о военнообязанных гражданах.

Тем не менее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что осенний призыв, начавшийся 1 октября, пройдет по старым правилам.

В реестр призывников будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например, при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД. Подробнее — в материале «Газеты.Ru ».

Ранее в России начался осенний призыв.