Путин подписал указ об осеннем призыве. Повестку теперь можно обжаловать на «Госуслугах» Генштаб: призывники смогут обжаловать решения комиссий до суда через «Госуслуги»

Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который начнется в российских регионах 1 октября. Согласно указу, призвать планируется 133 тыс. новобранцев. Повестки будут вручать бумажные, но в трех регионах в пилотном режиме запустят электронную рассылку. А вот оспорить решение призывной комиссии можно будет онлайн жителям всей России.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве в октябре — декабре 2024 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 133 000 человек», — говорится в указе.

По официальным данным, в ходе прошлого осеннего призыва, также проходившего с начала октября по конец декабря, набрали 130 тыс. срочников.

Путин приказал уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек. Их точное число в указе не называется.

Бумажные vs электронные повестки

Как рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, в большинстве регионов повестки будут приходить в стандартном «бумажном формате».

«Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — уточнил он на брифинге в Минобороны.

В будущем власти намерены перейти на электронную систему оповещения о призыве. В Рязанской области, Республике Марий-Эл и на Сахалине уже во время текущего набора будет работать пилотный проект с электронной рассылкой. На всю страну такую практику предполагается распространить с 2025 года.

В реестр призывников будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например, при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД.

Обжалование в два клика

Одной из особенностей нынешней призывной кампании станет возможность обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», — заявил Цимлянский.

Также жалобу смогут принять и сотрудники МФЦ.

Куда отправят срочников

Цимлянский вновь заверил, что призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции. В Кремле же этот вопрос комментировать отказались, переадресовав его в МО.

«Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о привлечении призывников для службы в приграничные регионы, в том числе в Курскую область.

По словам Цимлянского, около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Завершив обучение, солдаты поедут в войска. Кроме того, продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений. Чтобы попасть в них, необходимо соответствовать определенным критериям.

Отправка срочников со сборных пунктов начнется уже 15 октября. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев.

Разъяснить все вопросы службы по призыву можно будет на прямой линии Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Она обещает заработать с 15 октября. Специалисты будут отвечать на звонки по вторникам и четвергам.

В настоящее время под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С 1 января 2024 года вступил в силу федеральный закон, поднявший верхнюю возрастную границу с 27 до 30 лет. Как отмечала ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, это было сделано, чтобы «пойти навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».