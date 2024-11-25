Россиянам в Лаосе рекомендовали быть осторожнее с алкоголем

Посольство РФ в Лаосе после отравления туристов местным алкоголем порекомендовало россиянам, посещающим город Вангвьенг, проявлять максимальную осторожность при приобретении и употреблении алкогольных напитков сомнительного происхождения. Об этом сообщает МИД РФ в Telegram-канале.

В конце ноября шесть туристов из разных стран отравились алкогольными напитками во время отдыха в Вангвьенге, их не удалось спасти. Портал Business Insider сообщал, что нелегальный алкоголь, который они употребили, содержал метанол. Жертвами отравления стали американец, две датчанки, две австралийки и британка.

Употребление метанола, бесцветного и безвкусного спирта, который используется в составе чистящих средств, клея и красок, может привести к тошноте, рвоте, сердечной и дыхательной недостаточности. По данным организации «Врачи без границ», в Азии зафиксирован самый высокий в мире уровень отравления этим веществом.

До этого массовое отравление алкоголем произошло в Улан-Удэ. Шесть девушек попали в больницу после употребления спиртных напитков в ночном клубе.

Ранее американец 1000 дней провел без алкоголя и рассказал об изменениях в жизни.