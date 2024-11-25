В Чехии могут запретить двойное гражданство для россиян

Чехия рассматривает возможность запрета двойного гражданства для россиян. Об этом сообщает Novinky.
В публикации отмечается, что инициативу отказа от гражданства России перед получением паспорта Чехии выдвинули депутаты парламента республики. Подобное предложение связано с действиями российской стороны на территории Украины, подчеркивает издание.
Novinky отмечает, что инициативу уже одобрил парламентский комитет по безопасности. Документально оформленную версию планируется вынести на утверждение высшего законодательного органа Чехии 3 декабря.
Подчеркивается, что людям уже обладающим российским и чешским гражданствами не понадобиться отказываться от паспорта РФ.
17 ноября около 200 человек вышли на митинг в центре Праги, где протестовали против помощи Украине со стороны властей Чехии.
Несколько десятков сторонников Украины собралось непосредственно у входа в Национальный музей. Они скандировали лозунги в поддержку своей страны и освистывали выступления на площади ораторов, ставящих под сомнение значение «бархатной революции».
Ранее президент Чехии спрогнозировал итог конфликта на Украине.