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В Чехии могут запретить двойное гражданство для россиян

Novinky: Чехия рассматривает возможность запрета двойного гражданства для россиян

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Depositphotos

Чехия рассматривает возможность запрета двойного гражданства для россиян. Об этом сообщает Novinky.

В публикации отмечается, что инициативу отказа от гражданства России перед получением паспорта Чехии выдвинули депутаты парламента республики. Подобное предложение связано с действиями российской стороны на территории Украины, подчеркивает издание.

Novinky отмечает, что инициативу уже одобрил парламентский комитет по безопасности. Документально оформленную версию планируется вынести на утверждение высшего законодательного органа Чехии 3 декабря.

Подчеркивается, что людям уже обладающим российским и чешским гражданствами не понадобиться отказываться от паспорта РФ.

17 ноября около 200 человек вышли на митинг в центре Праги, где протестовали против помощи Украине со стороны властей Чехии.

Несколько десятков сторонников Украины собралось непосредственно у входа в Национальный музей. Они скандировали лозунги в поддержку своей страны и освистывали выступления на площади ораторов, ставящих под сомнение значение «бархатной революции».

Ранее президент Чехии спрогнозировал итог конфликта на Украине.

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