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Москвичам рассказали, когда наступит самая холодная ночь на этой неделе

Синоптик Позднякова: ночь на 27 ноября в Москве станет самой холодной на неделе

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Гололедица станет самым неприятным погодным сюрпризом для жителей Москвы и Московской области в конце ноября. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, до среды, 27 ноября, будет облачно с прояснениями без существенных осадков.

«В ночные часы температуры будут понижаться до отрицательных значений, но небольших. Самая прохладная ночь ожидается на среду до -6, -8 градусов. К утру небо затянут облака, осадков не будет, но отрицательная температура удержится», — рассказала синоптик.

Она добавила, что начиная с четверга погода будет формировать волновой циклон, который проявит себя небольшим снегом.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально теплая погода. По его словам, температура воздуха будет выше климатической нормы на 10 — 12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается 0... -5°С.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит климатическая зима.

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