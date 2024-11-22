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Москвичам рассказали, когда наступит климатическая зима

Синоптик Позднякова: климатическая зима в Москве наступит в конце ноября

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Жителям столицы не стоит ожидать существенного изменения температурного режима в сторону положительных значений. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, южный циклон, который ожидается в ночь на субботу, принесет небольшое повышение температуры, однако уже к воскресенью начнет холодать.

«К среде фон температуры приблизится к климатической норме. Ночные значения составят -2…-7 градусов, а дневные — от -1 до -6 градусов. Это, можно сказать, начало метеорологической зимы», — отметила специалист.

Согласно ее прогнозу, уже в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -3…-5°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что активный балканский циклон «Каэтано» накроет столичный регион в субботу, 23 ноября, из-за чего пройдут обильные влажные снегопады.

По словам синоптика, когда москвичи проснутся в первый выходной, то обнаружат за окном снежный пейзаж. Ожидается, что уже в эти выходные в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит от четырех до шести сантиметров.

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