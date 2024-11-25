В отделе МВД в Дагестане потеряли бронежилеты на сотни тысяч рублей

В дежурной части в Сергокалинском районе Дагестана потеряли бронежилеты и противогазы на 430 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

«Ответственный лейтенант допустил утрату более тысячи патронов, нескольких пар наручников, электрошокеров и бронежилетов. Не нашли в отделе также несколько резиновых палок и шлемов, больше 40 противогазов и другое имущество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы проверки направили следователям.

До этого представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказывала, что на Украине гуманитарную помощь, которую поставляет Запад, распродают на торговых и онлайн-площадках.

Захарова обратила внимание на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о хищении $40 млн на закупке снарядов. По ее словам, не менее масштабное разворовывание выделяемой Киеву помощи можно увидеть и среди волонтерских организаций.

Ранее суд арестовал имущество семьи бывшего замглавы транспортной полиции Махачкалы.