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Захарова рассказала, как на Украине поступают с иностранной гуманитарной помощью

Захарова: на Украине иностранную гумпомощь распродают на онлайн-площадках

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, что на Украине гуманитарную помощь, которую поставляет Запад, распродают на торговых и онлайн-площадках. Об этом пишет ТАСС.

Захарова обратила внимание на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о хищении $40 млн на закупке снарядов. По ее словам, не менее масштабное разворовывание выделяемой Киеву помощи можно увидеть и среди волонтерских организаций.

Представитель МИД рассказала, что гумпомощь идет на прилавки магазинов именно для последующей продажи населению. Сначала это были обычные магазины, но позже товары появились и на интернет-площадках, отметила она.

Дипломат заметила, что никого не смущает то, что товары промаркированы. Она заключила, что волонтерство на Украине «превратилось в настоящий страшный коррупционный бизнес».

До этого СБУ провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала» в рамках расследования дела о краже 1,5 млрд грн ($39,9 млн) при закупке 100 тыс. минометных снарядов.

Ранее СБУ заблокировала канал с предупреждениями об облавах на уклонистов.

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