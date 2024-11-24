Суд арестовал имущество семьи бывшего замглавы транспортной полиции Махачкалы

Басманный районный суд Москвы наложил арест на недвижимое имущество семьи экс-заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева, задержанного по обвинению во взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Суд принял решение арестовать дом, квартиру и два автомобиля марки LiXiang L7, записанные на родственницу, мать и сестру обвиняемого, отмечает агентство. Кроме того, под арест попали два дома в Карабудахкентском районе Дагестана, четыре земельных участка площадью от 400 до 1 000 квадратных метров, оформленные на отца Мурзаева.

Целью ареста имущества, фактическим владельцем которого является обвиняемый, является обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, отмечается в документах.

Арест имущества будет действовать до 25 февраля 2025 года.

В июле сообщалось, что Мурзаев получил 13 млн рублей от представителей компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск» взамен на обещание не реагировать на постоянные перегрузы судов. В его кабинете оперативники нашли 4,4 грамма гашиша.

Ранее суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области.