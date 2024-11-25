Самолет «Белавиа», выполнявший 24 ноября рейс Минск — Калининград, вернулся в аэропорт белорусской столицы из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов. Об этом сообщает БелТА.

В авиакомпании подчеркнули, что в ходе выполнения рейса произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. Командир самолета принял решение о возвращении в аэропорт Минска в соответствии с действующими инструкциями.

В «Белавия» отметили, что растрескивание стекла кабины пилотов является ситуацией, которая возникает случайным образом, она не может быть спрогнозирована авиакомпанией.

До этого сообщалось, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 «Азимута» в Анталье мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

О возгорании на борту стало известно вечером 24 ноября. Самолет авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Сочи в Анталью, он загорелся после приземления в турецком аэропорту. Известно, что посадка судна проходила в сложных погодных условиях. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее появилось видео, снятое за несколько секунд до возгорания российского самолета в Турции.