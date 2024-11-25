Появилось видео, снятое за несколько секунд до возгорания российского самолета в Турции

Появилось видео, снятое за несколько секунд до возгорания российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в турецкой Анталье. Видео распространил Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как из бака лайнера выливается топливо, которое загорается буквально за мгновение.

О возгорании на борту самолета Sukhoi Superjet 100 стало известно вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью и загорелся сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Никто из людей не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам. Лайнер совершал посадку в сложных погодных условиях. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя. Инцидент повлиял на работу аэропорта: более 20 рейсов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

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