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Синоптик о погоде в Москве в последнюю неделю ноября: «В меру хорошая»

Синоптик Позднякова: хорошая погода ожидается в Москве в последнюю неделю ноября

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Виталий Белоусов/РИА Новости

На неделе с 25 ноября в Москве ожидается «в меру хорошая» погода. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода вполне отвечает зимним требованиям. Единственное, что фон температуры у нас практически всю неделю будет выше климатической нормы», — сказала она.

По ее словам, осадки в городе не ожидаются до среды, 27 ноября, температура воздуха днем в начале недели будет находиться в районе 0°C, ночью — -3...-5°C. В четверг в столичном регионе может пройти снег, однако, температура практически не изменится. В пятницу, 29 ноября, ожидаются дождь и мокрый снег, температура опустится до -3°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого заявил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура. По его словам, температура будет выше климатической нормы на 10 — 12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается 0... -5°С.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит климатическая зима.

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