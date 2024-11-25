Пилоты не сообщали диспетчерам о проблемах перед крушением самолета в Литве

Пилоты грузового самолета компании DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением борта в Литве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на литовское управление авиации.

«Пилоты не сообщили диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением», — пишет агентство.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. Портал LRT со ссылкой на директора службы противопожарной защиты и спасения Ренатаса Пожелу сообщил, что при падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом. Самолет был полностью разрушен, а груз с него разбросан на большой площади.

Также сообщалось, что грузовой самолет DHL, потерпевший крушение под Вильнюсом, не сбросил скорость при снижении, несмотря на требования инструкции.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.