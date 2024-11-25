Появились подробности о приземлении разбившегося самолета в Литве

Грузовой самолет DHL, потерпевший крушение под Вильнюсом, не сбросил скорость при снижении, несмотря на требования инструкции. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что лайнер опускался ниже заданной траектории полета при посадке, а его скорость составляла 277 км/ч. При таких характеристиках было невозможно не только посадить самолет, но и вновь поднять его в воздух, говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется версия о том, что пилот почувствовал себя плохо, из-за чего он не смог вовремя снизить скорость.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига.

Портал LRT со ссылкой на директора службы противопожарной защиты и спасения Ренатаса Пожелу сообщил, что при падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

Известно также, что самолет полностью разбит, а груз с него разбросан на большой площади.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.