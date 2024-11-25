Сочи предупредили о погодной опасности

В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об угрожающей курортному городу опасности сообщили в местной администрации.

«С ночи 24 ноября и в течение дня 25 ноября на территории Сочи и ФТ «Сириус» ожидается усиление западного, северо-западного ветра с переходом на восточный, юго-восточный», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, побережье прогнозируются ливневые дожди, временами — высокой интенсивности. Также в мэрии предупредили, что на фоне осадков сохраняется опасность резкого подъема уровня воды в реках. В высоких и средних горах не исключены снегопады и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Также в мэрии предупредили, что на море ожидается шторм до пяти баллов. В акватории Черного моря от Магри до Веселого возможно образование смерчей.

Жителей города и туристов призвали не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями, а также принять меры предосторожности. По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме.

В свою очередь в Новосибирске было объявлено предупреждение о скоплении опасных веществ в воздухе. В результате власти приняли решение о введении режима «черного неба». Предупреждение объявлено до 18:00 понедельника, 25 ноября. Жителям советуют не открывать окна, а также по возможности меньше находиться на улице.

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