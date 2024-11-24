В Новосибирске ввели режим «черного» неба

В ближайшие дни специалисты прогнозируют скопление опасных веществ в воздухе на территории Новосибирска, из-за чего принято решение о введении режима «черного» неба. Об этом пишет РБК со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

«По прогнозам синоптиков, качество воздуха снизится в Новосибирске на два дня, в воскресенье и понедельник в городе установится штиль — безветренная погода», — говорится в публикации.

По данным источника, режим неблагоприятных метеоусловий — «черного неба» — объявлен в Новосибирске с 10:00 в воскресенье, 24 ноября, до 18:00 понедельника, 25 ноября. Жителям советуют не открывать окна и меньше находиться на улице.

Режим «черного неба» — это объявление неблагоприятных метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе.

В результате в больших количествах скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, а также пыль и дым. Кроме того, образуется густой смог, который видно невооруженным глазом, благодаря чему режим и получил название «черного неба».

Длиться «черное небо» может один-три дня или больше. Режим как правило вводят, чтобы предупредить людей об опасности, а также заставить заводы на время снизить уровень выбросов.

Ранее синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России.