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Перечислены признаки, по которым можно заподозрить у себя сифилис

Врач Заславский: увеличение сосуда на спинке члена может указывать на сифилис

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На сифилис могут указывать наличие язвы на коже или слизистых, увеличение паховых лимфоузлов и лимфатических сосудов, рассказал «Газете.Ru» дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский.

Язва имеет кратерообразную форму, с приподнятыми краями и выраженным уплотнением в основании. Она абсолютно безболезненная. Из-за того, что боли нет, пациент может продолжать жить половой жизнью, распространяя болезнь.

«Второй явный признак — это увеличение паховых лимфоузлов и лимфатических сосудов. Например, на дорзуме (dorsum — спинка) мужского полового органа виден тяж этого воспаленного сосуда, он плотнее остальных тканей, но тоже безболезненный», — рассказал врач.

Причем, по словам Заславского, кратерообразная язва или шанкр может быть не только на половых органах, но и на любом участке кожи или слизистых.

«Это может быть слизистая полости рта, локтевой или подколенный сгиб, это может быть пупок, шейка матки, очень часто бывает зев, — при оральном сексе, и я даже видел шанкр на роговице. Допускаю, что зараженный партнер мог снимать языком упавшую ресничку и дотронуться до роговицы. В общем, шанкр может быть в любом месте на коже, так как кожа — это вывернутая наизнанку нервная система, а следовательно любой ее фрагмент может быть эрогенной зоной. Есть даже шанкры на кончиках пальцах, обычно на указательном пальце рабочей руки — называется атипичный шанкр-панариций», — заключил врач.

Подробнее о том, отчего растет заболеваемость поздними формами и почему эта болезнь с человечеством навсегда — в интервью Заславского «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал об опасных детских заболеваниях, которые поначалу можно спутать с простудой.

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