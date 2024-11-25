Россиянам рассказали, как найти работу мечты во взрослом возрасте

Сменить сферу деятельности во взрослом возрасте сложнее, чем в молодом, но сделать это можно, следуя определенным правилам. Об этом в интервью РИАМО сообщила бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

«Обычно пик личностного и профессионального кризисов приходится на 27-33 года. И именно в этот период люди начинают задумываться о переменах в жизни», — отметила специалист.

Она посоветовала проанализировать личные приоритеты и ожидания. Чтобы найти свое истинное призвание, психолог рекомендует искренне ответить себе на вопрос о собственных желаниях, в том числе вспомнить и детские мечты.

Принять взвешенное решение поможет профессиональная диагностика личности. Она позволит оценить собственные достоинства и недостатки, добавила Никитина-Кузякова.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что с учетом требований современного рынка труда россиянам следует больше обучаться, получать новые навыки и не бояться менять карьерный трек.

Он подчеркнул, что сегодня в первую очередь ищут профессионалов, а уже потом смотрят на пол и возраст. Эксперт призвал россиян постоянно учиться и на собеседованиях в других компаниях проверять, как за последнее время изменились требования к кандидатам, какие компетенции важно развивать.

Ранее стало известно, что чаще всего отталкивает работодателей при приеме на работу.