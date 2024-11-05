Россиян призвали не бояться менять работу и чаще ходить на собеседования

С учетом требований современного рынка труда россиянам следует больше обучаться, получать новые навыки и не бояться менять карьерный трек на свою профессию, уверен карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Работникам следует чаще переходить в другие компании, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Россияне сегодня чаще стараются долго работать в одной компании, опасаясь, что другую работу найти слишком сложно. Однако, по мнению Валинурова, нужно исключить страх, так как это может дать больше шансов на выгодные условия.

«Возможно, вы перейдете на новое место работы, или вам на текущем месте работы повысят зарплату, поняв вашу ценность, или дадут другой функционал, который будет вас развивать», — объяснил он.

Он подчеркнул, что сегодня в первую очередь ищут профессионалов, а уже потом смотрят на пол и возраст. Эксперт призвал россиян постоянно учиться и на собеседованиях в других компаниях проверять, как за последнее время изменились требования к кандидатам, какие компетенции важно развивать.

В случае, когда на собеседования ходить времени нет, важно мониторить рынок труда и изучать вакансии, убежден Валинуров. По его мнению, это должно стать такой же привычкой, как чистка зубов — только тогда современный работник сможет не отстать от новых тенденций.

Напомним, эксперт также рассказал, что, несмотря на дефицит трудовых кадров в России, работодатели не снижают, а наоборот — повышают требования к соискателям. Сегодня стало нормальным, что при незакрытых вакансиях соискатели не могут получить хорошие места работы — это связано с тем, что они не получили каких-либо важных знаний.

Ранее карьерный консультант объяснила, почему коллеги и руководство не любят зумеров.