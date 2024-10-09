Стало известно, что чаще всего отталкивает работодателей при приеме на работу

Больше всего работодателей настораживает в соискателях частая смена места работы, заявила карьерный консультант Галина Бобкова. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Тем, кто чаще раза в год меняет место работы, можно посоветовать, в первую очередь, так не делать. И чтобы не портить свое резюме, и чтобы дать себе возможность развиваться как специалисту», — посоветовала эксперт.

Также отпугнуть нанимателя может возраст специалиста. Причем это касается как юных соискателей, так и кандидатов в возрасте, продолжила Бобкова. Во многом мешают устоявшиеся стереотипы, уточнила она.

Кроме того, работодателя может насторожить бывший владелец бизнеса, добавила карьерный консультант. Компании опасаются, что такой сотрудник может подсмотреть технологии и унести их в свой бизнес или заниматься параллельно другими проектами, пояснила Бобкова.

До этого New York Post писала, что соискатели поколения Z начали приводить на собеседования родителей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно просить о повышении зарплаты.