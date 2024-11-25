Кировского учителя обвинили в рукоприкладстве в отношении учащихся

В Кирове 53-летнего педагога обвинили в том, что он поднимает руку на своих учеников. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №53. Сообщается, что на видео попали моменты, когда учитель ОБЖ занимается рукоприкладством в отношении детей. Например, мужчина выводит подростка из класса за ухо и пинает учащихся.

Родители обучающихся в образовательном учреждении школьников обратились с заявлением в правоохранительные органы. Отмечается, что учитель в беседе с представителями Telegram-канала отказался комментировать ситуацию.

До этого в Саратове уволили учителя физики, в которого восьмиклассник бросил стул. Мужчина уточнил, что не имеет права продолжать педагогическую деятельность, пока идет прокурорская проверка.

Ранее школьника ранили в висок на занятиях по основам безопасности и защиты Родины.