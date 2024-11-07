Саратовского учителя, в которого школьник бросил стул, уволили с работы

В Саратове уволили учителя физики, в которого восьмиклассник бросил стул. Об этом со ссылкой на педагога сообщает 164.RU.

По информации издания, мужчина рассказал, что его уволили с работы после конфликта со школьником. Он уточнил, что не имеет права продолжать педагогическую деятельность, пока идет прокурорская проверка.

Он также не знает, будет ли восстанавливаться на рабочем месте после разбирательства. Он указал, что глава Заводского района и детский омбудсмен региона хотели бы, чтобы педагог остался.

Инцидент произошел 5 ноября в школе №90 на уроке у восьмиклассников. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что педагог стал трепать одного из юношей за воротник, после чего забрал у него портфель. За школьника заступился его друг — он вступил в перепалку с учителем, и педагог бросил в него рюкзак, а тот в ответ ударил учителя стулом.

Ранее в уральской школе пьяный мужчина оттаскал за волосы чужого ребенка.