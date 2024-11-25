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Россияне ответили, стали бы они обращаться со своими проблемами к психологу

«КП»: 63% россиян не стали бы обращаться со своими проблемами к психологу

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (63%) россиян никогда бы не обратились за помощью к психологу, чтобы решить свои проблемы, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

Они уточнили, что обычно пытаются решить проблемы самостоятельно или с помощью знакомых. Некоторые респонденты уточнили, что считают всех психологов шарлатанами, другие признались, что боятся открыться им или не имеют для этого средств.

«Помочь в критических ситуациях может только тот, кому ты доверяешь, и кто сам пережил подобное, а идти к незнакомым тете или дяде, чтобы поплакать в жилетку и услышать шаблонные фразы, это глупость. Да, вдобавок, это еще и платная глупость», — сказал один из участников опроса.

При этом 35% опрошенных заявили, что считают психологов хорошими помощниками в сложных жизненных ситуациях. По словам некоторых из них, они уже обращались к специалистам в кризисных ситуациях. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Исследование компании Modifiers (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что каждый третий россиянин в 2024 году обращался к психологу, а 39% предпочли доверить свои проблемы гадалкам.

Ранее россиянам посоветовали ходить в баню для ментального здоровья.

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