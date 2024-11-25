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Россияне стали чаще ходить к гадалкам

Modifiers: каждый третий россиянин в 2024 году обращался к психологу или гадалке

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Shutterstock

Каждый третий россиянин в 2024 году обращался к психологу, а 39% предпочли доверить свои проблемы гадалкам. Об этом говорится в исследовании компании Modifiers (есть у «Газеты.Ru»).

«Бум на эзотериков наблюдается еще со времен пандемии, и при ежегодных темпах роста в 20% [объем этого рынка] приближается к 2 трлн рублей. Это в 20 раз больше объемов рынка психологических услуг, оцениваемого экспертами в 100 млрд рублей, при ежегодном темпе роста в 25%. Ожидается, что при неизменных ежегодных темпах роста рынок эзотерики по итогам 2024 года достигнет объема в 2,4 трлн рублей, а рынок психологических услуг — 125 млрд рублей», — говорится в исследовании.

У эзотериков пользуются спросом астрология, расклады карт Таро и набирающая все большую популярность нумерология.

Перед началом 2024 года астрологи и гадалки подняли цены на свои услуги на 40%. Средняя стоимость расклада Таро — 6 тыс. рублей, составление натальной карты — 9 тыс. рублей.

Сферы психологии и эзотерики в России сейчас практически не регулируются. Правительство выступило с инициативами по ужесточению контроля —разработан законопроект о запрете рекламы оккультных и эзотерических услуг в СМИ и Интернете. Также разрабатывается законопроект «О психологической помощи в РФ».
 

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать карты Таро.

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