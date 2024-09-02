Путин: Хрущев фактически подарил Украине Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который входил в состав РСФСР. Об этом он рассказал в интервью монгольской газете «Оноодор», которое опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, на текущую ситуацию на Украине повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений руководителей СССР по национально-территориальному вопросу.

«В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — заявил российский лидер.

Границы входящих в СССР республик «нарезались» произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими, добавил президент.

В феврале Путин заявил, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. Как сказал российский лидер, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило». В частности, это касается возвращения полуострова в состав страны.

Ранее Путин назвал красоту Крыма идеальной.