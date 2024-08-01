Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший вспомнил о разговоре своего дяди, Джона Кеннеди, с Никитой Хрущевым, который напомнил тогдашнему главе государства о роли Советского Союза в победе над фашистской Германией. Его слова приводит YouTube-канал Bussin.

По словам Кеннеди-младшего, Хрущев прочитал его дяде лекцию об американском империализме и том, что русские, а не Соединенные Штаты выиграли войну против нацистов.

«И это правда. Русские могли пройти через любые трудности, они ничего не боялись», — указал кандидат в президенты США.

По его словам, при Никите Хрущеве СССР не хотел вступать в военный конфликт с Западом, поскольку прошел через ужасы глобального конфликта. Кеннеди напомнил, что Хрущев сражался в битве под Сталинградом и «видел такие ужасные вещи, которые представить себе нельзя».

До этого Роберт Кеннеди-младший заявил, что начало войны США против РФ с целью защитить власть действующего украинского лидера Владимира Зеленского было бы безумием.

Ранее Кеннеди-младший предупредил о последствиях эскалации конфликта на Украине.