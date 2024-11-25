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Российскому чиновнику сделали замечание за слишком долгий отпуск

«Короче, Уфа»: глава Башкирии Хабиров отругал подчиненного за долгий отпуск

Глава Башкирии Радий Хабиров отругал подчиненного Айрата Рахматуллина за то, что тот слишком долго был в отпуске. Видео опубликовал Telegram-канал «Короче, Уфа».

Хабиров на предоставленных кадрах высказал претензию, что на протяжении трех недель не видел Рахматуллина на рабочем месте.

Оправдание чиновника о том, что он около семи дней провел на форуме в Москве, в расчет не берут, как и то, что все это время Рахматуллин был на связи.

«Знаете, как говорят: кот из дома… А-а-а, эти в пляс», — отметил глава Башкирии.

Хабиров подытожил, что подобные отпуска в период СВО неуместны.

До этого председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев от партии «Единая Россия» сделал замечание временно исполняющему обязанности замначальника управления Ространснадзора по Поволжскому федеральному округу Якову Кучеренко на заседании парламента за отсутствие галстука. Парламентарий призвал следить чиновника за стилем одежды.

Ранее в Башкирии предложили сделать особые дни богослужений за победу в СВО.

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