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В Саратове депутат отчитал чиновника за отсутствие галстука

Председатель Саратовской облдумы Исаев отчитал чиновника за отсутствие галстука

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Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев («Единая Россия») сделал замечание врио замначальника управления Ространснадзора по Поволжскому федеральному округу Якову Кучеренко на заседании парламента за отсутствие галстука. Об этом сообщает sarinform.ru.

По его данным, Исаев обратился к Кучеренко в момент, когда тот собирался представить отчет о работе ведомства.

«Вы пришли с таким важным вопросом, докладом на заседание думы. Что вы галстук не надели? Вы в региональный парламент пришли. У меня просьба: вы на форму одежды обратите внимание», — сказал Исаев.

В издании отметили, что некоторые другие парламентарии также не надели галстук, однако, замечания им не сделали.

В феврале вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отчитала депутата от партии «Новые люди» Владимира Плякина за то, что он в ходе пленарного заседания выступал с трибуны в джинсах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал это замечание, добавив, что депутат на работе представляет своих избирателей, страну. По его словам, такими темпами в скором времени депутаты начнут «вещать с дивана».

Ранее сообщалось, что российские сенаторы отказались носить шорты по примеру коллег из США.

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