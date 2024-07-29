В Башкирии предложили сделать особые дни богослужений за победу в СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил организовать в храмах и мечетях региона дни богослужений за военнослужащих и за победу РФ в специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Во время встречи с родными наших бойцов меня попросили, чтобы в храмах и мечетях, куда они приходят молиться за ребят, было определенное время или специальные литургии для этого», — сказал он.

Хабиров отметил, что необходимо создать условия для верующих, чтобы они могли помолиться за здравие, а также за упокой бойцов.

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл лишил сана священника Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону специальной военной операции (СВО). Согласно тексту документа, иерей лишен сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов, запрещающих вступление в брак во второй раз, блуд, воровство и рукоприкладство, а также из-за нарушения 9 правила Константинопольского Двукратного Собора, осуждающего телесные наказания.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о чудотворной силе молитвы участников СВО.