В Ростовской области нашли тело шестимесячного младенца и его покалеченного брата-близнеца

В Таганроге неизвестные убили шестимесячного ребенка и пытались расправиться с его братом-близнецом. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела шестимесячного мальчика с признаками насильственной смерти. Также был найден шестимесячный брат младенца с телесными повреждениями. Мальчик оказался живым, его забрали в больницу. Информация о его состоянии отсутствует.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» УК РФ.

«В настоящее время следствием проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе о причастности родителей детей к совершению преступлений», — уточнили в СК.

До этого жительница Забайкалья задушила новорожденную дочь и выбросила ее тело в мусорку.

Ранее неизвестный подбросил младенца к дому ребенка.