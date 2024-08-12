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Неизвестный подбросил младенца к дому ребенка в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге у дома ребенка нашли завернутого в одеяло младенца

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Shutterstock

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный оставил новорожденного на входе в дом ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Младенца, завернутого в одеяло, нашли на крыльце дома ребенка на Малой Подьяческой улице в ночь на 12 августа. Прибывшие на место правоохранители передали подкидыша медикам, мальчик госпитализирован в детскую больницу.

На новорожденном была бирка из родильного дома, по ней установили, что матерью младенца является 34-летняя гражданка Киргизии, ее разыскивают сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что в Бельском районе Тверской области новорожденного ребенка нашли в подъезде жилого дома. Младенца, завернутого в одеяло, обнаружил местный житель, мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Новорожденную девочку осмотрели и доставили в медицинское учреждение. Как установили полицейские, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка дома, после родов она завернула дочь в одеяло, положила в корзинку и попросила ее отца увезти девочку, мужчина бросил младенца в подъезде.

Ранее в Астраханской области женщина оставила во дворе дома новорожденного ребенка.

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