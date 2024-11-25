Над Киевом навис смог

Жителей Киева призвали не выходить на улицу из-за смога и тумана. С таким обращением выступала военно-гражданская администрация украинской столицы.

«В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)», — сообщили чиновники.

На этом фоне жителей призвали закрыть окна, а также пить много воды. В чем причина формирования смога, не уточняется. В сентябре 2024 года аналогичная ситуация в городе сложилась из-за лесных пожаров.

До этого Киев занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха.

По данным IQAir, Киев по индексу загрязненности опередил классических лидеров этого списка — Каир, Джакарту, Лахор и некоторых других.

Индекс качества воздуха украинской столицы в настоящее время держится в диапазоне 175-185. Такие цифры считаются достаточно высокой степенью загрязнения. Качество воздуха оценивается как «вредное».

Местные украинские СМИ писали также, что в воздухе Киева было зафиксировано превышение допустимого содержания углекислого газа в 17,5 раза.

Ранее ученые назвали место с самым чистым воздухом на Земле.