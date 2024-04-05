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Ученые назвали место с самым чистым воздухом на Земле

CAS: атмосфера нашей планеты чище всего над Южным океаном

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Depositphotos

Австралийские ученые из Университета Монаша определили место с самым чистым воздухом на Земле. Им оказалось пространство над Южным океаном, омывающем Антарктиду. Исследование опубликовано в журнале Сlimate and Atmospheric Science (CAS).

Как показал анализ атмосферы с помощью спутниковых наблюдений, чистота воздуха над Антарктикой связана не только с отсутствием там человеческой деятельности, но и с активностью фитопланктона.

Кроме того, Южный океан оказался самым облачным местом на Земле, где очень часто выпадают осадки. Интенсивные ливни и снегопады вымывают из воздуха частицы загрязняющих аэрозолей. Облачный покров над Антарктикой имеет особую ячеистую структуру. Каждая такая ячейка может производить до шести раз больше дождя по сравнению с облаками в других частях света.

«Дождь смывает аэрозоли с неба почти так же, как стиральная машина очищает одежду. После прохождения холодного фронта воздух становится чистым», — отметили специалисты.
По словам ученых, их открытие поможет лучше понять, как осадки способны удалять пыль и другие загрязнители из воздуха.

Ранее исследователи выяснили, что чистый воздух может способствовать всплеску тяжелых легочных инфекций.

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