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Председателя якутского отделения «Яблока» оштрафовали за проведение митинга

Суд оштрафовал председателя якутского отделения «Яблока» на 10 тысяч рублей

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Партия «Яблоко»

Якутский городской суд оштрафовал председателя отделения партии «Яблоко» Анатолия Ноговицына на 10 тыс. рублей. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, пока не решил, буду ли обжаловать постановление суда», — заявил он.

Политика доставили в отделение полиции после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. После этого над ним состоялся суд по статье о нарушении установленного порядка организации митинга.

Митинг против отмены прямых выборов мэра прошел в Якутске 24 ноября. Участников акции досматривали сотрудники полиции. В ходе мероприятия правоохранители задержали Ноговицына. В митинге приняли участие более 20 человек.

2 ноября в парламент Республики Саха внесли законопроект, который предусматривает отмену прямых выборов мэра Якутска. В документе указано, что руководителя любого муниципального образования республики, в том числе ее столицы, могут избрать любым законным путем. При этом по действующему законодательству руководителя столицы могут избирать только на прямых выборах.

Ранее в Тбилиси оппозиция провела шествие против итогов выборов.

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