В Якутске прошел митинг против отмены прямых выборов мэра, организованный партией «Яблоко». Об этом сообщает местное издание «Якутск Вечерний».

Авторы отметили, что участников акции досматривали сотрудники полиции. При этом правоохранители уже задержали организатора митинга, руководителя якутского отделения фракции Анатолия Ноговицына.

«Каждый депутат должен вас услышать! Не думайте, что я хочу стать мэром или каким-то тойоном. Мне это надоело, я не буду. Но буду поддерживать какого-либо человека. Мой голос для меня важен, поэтому я выступаю», — сказал нардеп Якутии Владимир Поскачин.

По данным издания, в митинге приняли участие более 20 человек. Мероприятие продлилось примерно 40 минут.

2 ноября в парламент Республики Саха внесли законопроект, который предусматривает отмену прямых выборов мэра Якутска. В поправках указано, что руководителя любого муниципального образования республики, в том числе ее столицы, могут избрать любым законным путем.

Ранее в Тбилиси оппозиция провела шествие против итогов выборов.