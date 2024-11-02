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В парламент Республики Саха внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра

В парламент Якутии внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска

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В парламент Республики Саха внесли законопроект, который предусматривает отмену прямых выборов мэра Якутска. Об этом сообщил «Ведомостям» депутат госсобрания Якутии Виктор Федоров, который внес проект закона.

В поправках указано, что руководителя любого муниципального образования республики, в том числе ее столицы, могут избрать любым законным путем. По нынешнему законодательству, руководителя столицы могут избирать только на прямых выборах.

Авторы инициативы отметили, что нынешний порядок избрания глав городов «негативно повлияет на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования». А возможность нового порядка избрания руководителей поможет повысить эффективность системы муниципального управления.

Федоров уверен, что изменения в дальнейшем помогут развивать как муниципальные образования, так и республики в целом.

Ранее политолог назвал развитие избирательной системы причиной роста доверия россиян к выборам.

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